"Lo sport ai tempi del Coronavirus": appuntamento alle 18 su GRP - Toro.it

Alessandro Costa e Roberto Monteriso tornano su GRP Televisione con l’appuntamento “Lo Sport ai tempi del Coronavirus”

Questa sera, dalle 18 alle 18:30 tornerà l’appuntamento con “Lo sport ai tempi del coronavirus”, in onda su GRP Televisione, canale 13 del digitale terrestre. Nel programma condotto da Alessandro Costa e Roberto Monteriso, interverrà anche il vice-direttore di Toro.it Andrea Piva per parlare ovviamente della situazione granata e di come e quando riprenderà il campionato del Toro. Ma non finisce qui: tra i temi della puntata ci saranno anche la forzata sosta per la pandemia e di come questa potrà permettere ai granata di ritrovare serenità e condizione fisica, in vista di quando il campionato tornerà a giocarsi.

Lo sport ai tempi del coronavirus: i temi della puntata

E poi ci si chiederà: “Ha ragione il Presidente Cairo a considerare il campionato già terminato e dunque pensare già alla prossima stagione? Come finirà la questione del taglio agli ingaggi dei giocatori? Longo sarà riconfermato per il 2020-21, se il campionato attuale venisse congelato? E Sirigu e Belotti andranno via o resteranno ancora un anno al Toro?” Insomma Toro a 360° ma non solo.

Nella seconda parte della trasmissione, infatti, sarà ‘ invece dedicato ampio spazio alla Reale Mutua Basket Torino con un collegamento con Fabio Milano.