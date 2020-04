Appuntamento stasera con Orgoglio Granata: si parla del debutto di Longo - Toro.it

L’esordio sulla panchina del Torino di Moreno Longo è il tema della puntata di questa sera di Orgoglio Granata (ore 20.45 su GRP)

Toro-Samp del 8 febbraio 2020, ossia il debutto di Longo sulla panchina del Toro in Serie A. Debutto eccellente per 70 minuti, poi nelle gambe dei granata, fini la benzina, e il Toro subi’ la rimonta blcerchiata. In questi giorni in cui tutti dobbiamo stare forzatamente a casa e prevalentemente davanti al televisore, “ORGOGLIO GRANATA” continua la programmazione delle puntata antologiche di questa stagione. Ecco perché stasera 5 aprile dalle ore 20.45 su GRP Televisone (canale 13 del Digitale) sarà riproposta la puntata dell’8 febbraio, con commenti ai tifosi, dibattitio in studio, pagelle, analisi della partita e amarcord.



Orgoglio Granata: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata riproposta stasera: la leggenda granata Natalino Fossati, il vice-direttore di Toro.it Andrea Piva, il giornalista Renato Tubere ed una ampia delegazione del Toro club Tomà, oltre alle bellissime Toro’s Angels. La puntata sarà visibile anche domani 6 aprile su 13 Tv (canale 114 del digitale) sempre dalle ore 20.45.