4 maggio, da Jimmy Fontana a Bonesso e Cravero: l’appello per il flash mob

L’iniziativa partita dai Toro Club e dai Sensounico di organizzare un flashmob in onore degli Invincibili il 4 maggio è stata appoggiata da molti ex granata

Quest’anno il 4 maggio, la giornata dedicata agli Invincibili, avrà un sapore diverso. Il coronavirus complica infatti lo svolgimento delle consuete celebrazioni in memoria del Grande Torino, strappato a questo mondo dal Fato. La ricorrenza di quest’anno, coincide inoltre con l’inzio della Fase 2, studiata dal Governo per restituire la normalità all’Italia. Non sarà però possibile creare assemblamenti e quindi sarà impossibile far parte della fiumana di gente che ogni anno anno sale sul colle epr raggiungere Superga nella ricorrenza più importante per il popolo granata. Alcuni Toro Club assieme ai Sensounico hanno però proposto ai tifosi di sposare l’iniziativa di un Flash mob, che prevede l’esposizione di bandiere, sciarpe, maglie, fazzoletti granata proprio questo 4 maggio alle ore 17.00 con “Quel giorno di pioggia” in sottofondo, per colorare le case e le strade di granata. Tra coloro che hanno scelto di sostenere questa causa compaiono anche degli ex granata.

Torino, l’appello di Jimmy Fontana a tutti i tifosi

Tra i primi a sposare la causa, c’è Jimmy Fontana, che in un video ha lanciato l’appello ai tifosi, per convincerli ad aderire. “Ripensando alla mia storia nel Toro ne ho passate di tutti i colori. Sono riuscito anche a fallire con la nostr amata squadra. Non credo quindi che questo virus possa femrare quella che è la celebrazione per eccellenza del 4 maggio. Io quindi vi invito a seguire questa iniziativa che prevede di sparare a tutto volume dai balconi alle ore 17.00 la canzone dei Senso Unico. Torino è bella quando è granata. É giusto onorare gli Invincibili anche se non potremo salire sul Colle, ma potremo farlo dalle nostre case. State a casa, ma restate granata.“

Ecco l’appello di Jimmy Fontana condiviso dai Sensounico su Twitter.

Non è però l’unico. Sono diversi i nomi altisonanti che hanno scelto di divulgare l’inziativa, tramite un video. Tra questi anche Roberto Salvadori, tra i vincitori dello scudetto del ’76. “Vi invito ad uscire sui vostri balconi, sul terrazzo o ad affacciarvi alla finestra con una bandiera“, queste le parole dell’ex mediano granata. C’è poi Clara Mondonico, figlia di Emiliano che dice invece: “Bisogna celebrare le date importanti. Sarà un 4 maggio diverso. Non sarà possibile salire ma noi dobbiamo esserci per Loro, per quello che sono stati e per le persone che credevano nel Toro“.

Cravero e Bonesso sposano la causa del flashmob

Anche Cravero dice la sua: “Il covid-19 ci ha tolto tante cose, ma non ci toglierà il ricordo della Leggenda“. Immancabile poi Alberto Manassero: “Ci aspetta un 4 maggio molto diverso. Proprio per questo sarà il 4 maggio più 4 maggio di sempre. Superga è dove siamo morti per sempre ed è dove rinasceremo. Come loro, nell’assenza saremo presentissimi. Nessuno sarà a Superga ma tutti saremo lì“.

Ed infine, ecco l’appello lanciato da Loris Bonesso, che si definisce come un “vecchio ragazzo del Filadelfia che ha avuto la fortuna e l’onore di indossare la maglia granata”: “Il 4 maggio è una data tristissima per tutto il popolo grnaata e quest’anno sarà ancora più triste perchè non potremo andare su al colle. Per fare in modo che i nostri Invincibili si sentano meno soli e sentano sempre il nostro amore, alle 17.03 di lunedì 4 maggio, con un vessillo granata diffondiamo “Quel giorno di pioggia”.”