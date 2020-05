La notte dei derby granata: questa sera su Orgoglio Granata - Toro.it

In attesa dello speciale sul 4 maggio, appuntamento alle ore 20.45 su GRP con Orgoglio Granata, la trasmissione condotta da Alessandro Costa

In attesa della maratona di domani dedicata al Grande Torino con 6 ore di diretta dalle 16.30 alle 22,30, stasera, domenica 3 maggio, ore 20.45, “Orgoglio Granata” propone su GRP Televisione (canale 13 del digitale) una puntata antologica dedicata ai grandi derby granata. Ospiti prestigiosi di tutte le epoche delle stracittadine vinte dal Toro: Franco Ossola, Gigi Gabetto ed Italo Mosso racconteranno i derby da inizio 900 agli anni 50.

Angelo Cereser, Carlo Crippa, e Amos Ferrini ci ricordano atmosfera e vittoria dei derby anni 60. Mentre Pulici, Graziani, C.Sala, Castellini, Santin e Pallavicini rievocano i grandi derby degli anni 70. Per i derby anni 80 in studio Carlo Borghi ed Alessandro Bonesso con Gigi Danova, raccontano la straordinaria rimonta del derby del 3-2 del 1983. Per i derby anni 90 il proscenio è riservato ad Emiliano Mondonico, mentre Antonino Asta, Giancarlo Camolese e Riccardo Maspero ci fanno rivivere le battaglie e le rimonte dei derby di inizio millennio. Questo e molto altro nella notte dei derby granata.