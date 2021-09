Non c’era Aina questa mattina a disposizione di Juric: l’esterno ha usufruito di un permesso per motivi personali

Ancora fuori gli infortunati (Pjaca, Praet, Belotti e Zaza) nell’allenamento di oggi, l’ultimo prima della partenza per Venezia dove il Toro sarà di scena domani sera. Al Filadelfia non c’era nemmeno Aina, che ha usufruito di un permesso per motivi personali.