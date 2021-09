Armando Izzo aveva appena smaltito il problema al polpaccio, ora il difensore si è fermato per una lombalgia acuta

Prima una botta al polpaccio che lo ha tenuto fermo per tre settimane, come aveva sottolineato Ivan Juric in conferenza stampa, ora un nuovo infortunio che lo costringe nuovamente ai box: la stagione di Armando Izzo fatica a decollare. Il difensore non è stato convocato per la partita contro il Venezia a causa di una lombalgia acuta, un problema fisico riscontrato propria alla vigilia della partita del Penzo e che mette anche a rischio la presenza del numero 5 nel derby contro la Juventus.