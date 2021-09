Torino: Ansaldi non si è allenato per le conseguenze di un trauma conclusivo al ginocchio

Si è fermato anche Ansaldi: al Filadelfia l’argentino non si è allenato a causa di una contusione al ginocchio rimediata ieri a Venezia. Per l’esterno solo terapie, come Izzo, che soffre di una lombalgia acuta. Palestra per Pjaca, lavoro individuale per Belotti, Praet e Zaza.