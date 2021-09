Cristian Ansaldi non si è allenato neanche quest’oggi con i compagni ma sulla sinistra Ivan Juric ha ritrovato Ola Aina

Cristian Ansaldi non ha ancora smaltito la contusione al ginocchio e anche quest’oggi non si è allenato con i propri compagni di squadra, Ivan Juric ha invece ritrovato Ola Aina, che aveva avuto qualche giorno di permesso e oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Nessuno novità invece per quanto il resto degli infortunati: Belotti, Zaza, Praet e Pjaca hanno continuato a lavorare a parte.