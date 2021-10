Nell’allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il primo dopo il derby, Zaza ha lavorato in parte con il gruppo

Andrea Belotti, Marco Pjaca e Dennis Praet non hanno ancora smaltito i rispettivi infortuni, le buone notizie dal Filadelfia arrivano però dalle condizioni di Simone Zaza. Il numero 7 del Torino, infatti, quest’oggi ha svolto una parte dell’allenamento (è stato il primo dopo derby) con i propri compagni di squadra. Una buona notizia per Ivan Juric che spera di averlo a disposizione per la trasferta contro il Napoli.