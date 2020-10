Torino, Gojak e Linetty tornano in gruppo. Ma si ferma di nuovo Izzo - Toro.it

Contusione al ginocchio per Izzo che rischia di dover saltare anche la partita contro la Lazio: Gojak e Linetty hanno invece recuperato

Buone notizie per Marco Giampaolo dall’allenamento odierno al Filadelfia: il tecnico del Torino ha recuperato Amer Gojak e Karol Linetty, entrambi usciti malconci dalla partita di Coppa Italia. I due centrocampisti si sono regolarmente allenati con i propri compagni di squadra. Si è invece fermato nuovamente Armando Izzo, questa volta a causa di una contusione al ginocchio destro: le sue condizioni verranno valutate domani ma il difensore resta in dubbio per la partita di domenica contro la Lazio.