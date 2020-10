Torino, allarme a centrocampo: si ferma Linetty, oltre a Gojak - Toro.it

Karol Linetty questa mattina non si è allenato a causa di una contusione al piede, affaticamento al flessore per Amer Gojak

L’allenamento di questa mattina al Filadelfia lascia un po’ di preoccupazione a Marco Giampaolo in vista della partita di domenica contro la Lazio: Karol Linetty non ha lavorato con i propri compagni a causa di una contusione al piede destro mentre Amer Gojak, come vi abbiamo raccontato ieri, ha riportato un lieve affaticamento al flessore della coscia sinistra. L’allenatore granata quest’oggi ha fatto svolgere una seduta prettamente tattica a Andrea Belotti e agli altri calciatori non impiegati ieri in Coppa Italia, tutti gli altri hanno svolto un lavoro defaticante.