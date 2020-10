Toro, rizollatura completata al Filadelfia e al Grande Torino

Il Toro ha terminato i lavori di risistemazione del campo del Filadelfia e dello stadio Grande Torino, che ospiterà la sfida con il Lecce

Campi da calcio rimessi a nuovo per il Torino, che ha finalmente terminato i lavori sia per quanto riguarda il Filadelfia che lo stadio Grande Torino. Dopo i problemi riscontrati contro l’Atalanta e il Cagliari, la società ha deciso di risistemare il manto erboso del campo presente all’interno dello stadio, che mercoledì ospiterà la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. La pausa col Genoa seguita da quella delle Nazionali ha favorito poi i lavori al campo principale del centro di allenamento granata, rizzollato di recente. Intanto i granata si sono allenati sul campo secondario dedicando una prima parte ad un’analisi tattica, per poi svolgere una parte di allenamento più tecnica. Per domani mattina è prevista la rifinitura.