Toro, l'allenamento al Filadelfia del 25 ottobre 2020

La seduta di allenamento del Toro al Filadelfia / Seduta defaticante per i reduci dalla sfida contro il Sassuolo, sessione tecnica per gli altri

Dopo il pareggio contro il Sassuolo di venerdì sera, il Torino di Marco Giampaolo si è ritrovato al Filadelfia per riprendere i lavori in vista della prossima partita valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Prima di scendere in campo, come di consueto, il tecnico ha analizzato con il gruppo la prestazione contro i neroverdi. Successivamente, i granata reduci dalla trasferta al Mapei Stadium hanno affrontato una seduta in palestra seguita da un lavoro defaticante sul campo. Il resto del gruppo, invece, ha affrontato una seduta incentrata sulla tecnica in vista del match di Coppa Italia contro il Lecce in programma mercoledì pomeriggio alle ore 14.