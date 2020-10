Torino di nuovo al lavoro al Filadelfia: Izzo in gruppo - Toro.it

L’allenamento del 24 ottobre 2020: del Torino lavorano solo le riserve di Reggio Emilia. Si rivede Izzo, che ha smaltito l’infortunio

Al Filadelfia, questa mattina, si sono viste sono le riserve del pareggio contro il Sassuolo. Il Torino si è diviso in due: allenamento per chi non ha preso parte alla gara, riposo per tutti gli altri, che torneranno al lavoro domani mattina. C’è però una novità, per quanto concerne il bollettino medico. Armando Izzo, infatti, è tornato ad allenarsi con i compagni, dopo aver smaltito il fastidio muscolare che gli ha impedito di prendere parte alle ultime due uscite. Il difensore campano punta a tornare tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 14.