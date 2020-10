Torino, nuovo giro di tamponi: tutti negativi. Izzo ancora a parte - Toro.it

Fatta eccezione per i due calciatori risultati positivi alla vigilia di Torino-Cagliari, i nuovi test hanno dato per tutti esito negativo

Tutti i calciatori del Torino, fatta eccezione per i due trovati positivi alla vigilia della partita contro il Cagliari che si trovano in isolamento, sono risultati negativi al nuovo giro di tamponi. Una buona notizia per Marco Giampaolo che, in vista della partita di venerdì contro il Sassuolo, con ogni probabilità dovrà comunque fare a meno di Armando Izzo, che anche quest’oggi al Filadelfia ha svolto un allenamento differenziato per via di un problema muscolare che da diversi giorni lo affligge.