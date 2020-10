Izzo si allena ancora a parte: in dubbio per il Sassuolo - Toro.it

Armando Izzo non ha smaltito il problema muscolare alla coscia sinistra, potrebbe saltare anche la trasferta di venerdì a Reggio Emilia

Ancora un allenamento differenziato per Armando Izzo, che non ha smaltito il risentimento muscolare accusato negli scorsi giorni alla coscia sinistra. Il difensore quest’oggi ha quindi svolto una sessione di lavoro personalizzata rispetto ai propri compagni di squadra: la trasfera di venerdì in casa del Sassuolo resta a rischio per il numero 5 granata.