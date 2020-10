Problema muscolare per Izzo: ecco perché non era stato convocato col Cagliari - Toro.it

Questo pomeriggio Izzo non si è potuto allenare con i propri compagni di squadra a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra

Armando Izzo nella partita di ieri pomeriggio del Torino contro il Cagliari non era neanche seduto in panchina. Il motivo del suo forfait è un risentimento muscolare alla coscia sinistra che non gli ha permesso neppure quest’oggi di allenarsi con i propri compagni di squadra: il difensore, al Filadelfia, ha infatti sostenuto una seduta di lavoro personalizzata per poter recuperare al più presto. Nel frattempo i tamponi a cui si sono posti tutti i calciatori hanno dato esito negativo. Restano quindi in isolamento solamente i due giocatori trovati positivi al Covid-19 negli scorsi giorni.