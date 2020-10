Toro, primo allenamento con tutti i Nazionali: rientrano Rincon e Gojak

L’allenamento di oggi al Filadelfia del torino, ha visto partecipare tutti i giocatori di rientro dalle nazionali e Gojak, alla prima seduta in granata

Squadra al completo per Giampaolo nell’allenamento di oggi al Fialdelfia. Sono infatti rientrati tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, pronti a concentrarsi nuovamente sulla stagione col Torino. Tra questi, Rincon e Gojak, arrivato in giornata a Torino e pronto a conquistarsi un posto alla corte del tecnico ex Milan. La prossima avversaria è il Cagliari, che sfiderà il Toro domenica 18 ottobre alle ore 15 al Grande Torino. La compagine granata per prepararsi ha svolto un allenamento pomeridiano, dedicandosi alla parte tecnica e tattica. Per domani è invece in programma la rifinitura seguita dalla aprtenza per il ritiro, come di consueto.