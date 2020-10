Torino, quando tornano i Nazionali? Gojak venerdì al Filadelfia. E Rincon... - Toro.it

Il programma dei rientri: oggi giornata cruciale. Rincon in forse, Gojak arriva venerdì. Il Torino di Giampaolo si completa

Amer Gojak, al Filadelfia, si vedrà solo venerdì. Dopo la partita giocata ieri con la sua Bosnia (e contro la Polonia di Linetty), il trequartista classe 1997 farà una tappa in patria per completare l’iter burocratico che gli permetterà di trasferirsi in Italia. Poi incontrerà Giampaolo e i nuovi compagni, ma forse troppo tardi perché possa essere della partita contro il Cagliari: di certo non partirà dal primo minuto, ma non è a priori escluso che possa esordire a gara in corso. Con Belotti già rientrato alla base, Sirigu e gli altri raggiungeranno oggi il gruppo. Anche Linetty, Lukic, Vojvoda, Rodriguez e Ujkani, infatti, dovrebbero rivedersi nella seduta pomeridiana. E’ da valutare se riuscirà a fare lo stesso anche Rincon: il venezuelano potrebbe anche essere costretto a posticipare a domani il ritorno agli ordini di Giampaolo, dopo le fatiche internazionali con il suo Venezuela. E per questo, il tecnico sta tenendo in considerazione piani alternativi in cabina di regia.