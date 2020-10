Toro, anche il prato del Filadelfia è da rifare: lavori in corso

Il Torino sta approfittando dei giorni di pausa concessi da Giampaolo ai suoi per effettuare alcuni lavori al campo del Filadelfia

Lavori in corso al Filadelfia, che questa mattina ha accolto il Toro per il suo ultimo allenamento prima di qualche giorno di pausa. Ultima sessione che ha visto Giampaolo osservare i suoi impegnati con una partitella. La società, approfittando dei 2 giorni di riposo lasciati alla squadra dal tecnico, ha infatti optato per la sistemazione del manto erboso del campo. Dopo i problemi riscontrati al Grnade Torino, anche il prato del centro sportivo ha rivelato alcune imperfezioni. I lavori, iniziati questo pomeriggio, potranno proseguire fino a lunedì, con i granata che martedì nella seduta di allenamento in programma per il pomeriggio, potranno usufruire del campo messo a nuovo.