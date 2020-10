Toro, l’allenamento al Filadelfia: gol di Bonazzoli in partitella

A chiusura dell’allenamento di oggi al Filadelfia una partitella con alcuni elementi della Primavera di Cottafava, terminata per 3-1

Nel pieno della pausa per le Nazionali, il Toro prosegue con la preparazione in vista del prossimo match, in programma per domenica 18 ottobre alle ore 15.00 contro il Cagliari. Nella sessione di allenamento di oggi al Filadelfia, Giampaolo ha fatto disputare ai suoi una partitella, integrando l’organico con alcuni elementi della Primavera. La sfida è terminata per 3-1, con Bonazzoli che ha segnato il suo primo gol con la maglia granata. In rete anche Bremer, Zaza e Horvath. Il tecnico granata ha poi previsto qualche giorno di riposo, con il Toro che riprenderà ad allenarsi il 13. In vista una seduta pomeridiana.