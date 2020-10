Filadelfia, sessione tecnico-tattica per il Torino

L’allenamento del Torino al Filadelfia / Lavoro tecnico e tattico per i granata di Giampaolo che si ritroveranno domani per una sessione mattutina

Il Torino di Giampaolo si è radunato questo pomeriggio al FIladelfia per la consueta sessione di allenamento a cui, ovviamente, non hanno preso parte i tanti granata impegnati con le rispettive Nazionali. I giocatori rimasti nel capoluogo piemontese hanno invece svolto una sessione di allenamento divisa tra lavoro tattico e tecnico e conclusa poi con una partitella a tempo e campo ridotti. Nella giornata di domani, i granata si ritroveranno nuovamente al Filadelfia per una sessione di allenamento mattutina.