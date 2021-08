Ancora un guaio alla caviglia, stavolta dopo uno scontro di gioco in allenamento: a rischio per Firenze

Un trauma conclusivo alla caviglia che mette a rischio la presenza di Bremer a Firenze. Il brasiliano si è fermato dopo l’allenamento di oggi: a seguito di uno scontro di gioco il difensore si è fermato. Non è il primo problema alla caviglia per il difensore, che si era già dovuto fermare due volte, in due amichevoli diverse e poi contro l’Atalanta, lasciando anzitempo il campo.