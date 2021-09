Izzo questo pomeriggio non si è allenato con i compagni a causa di una contusione al polpaccio. Ha lavorato a parte anche Verdi

Brutte notizie per Ivan Juric a due giorni dalla partita contro la Salernitana: si è fermato Armando Izzo a causa di un trauma conclusivo al polpaccio destro. Il difensore questo pomeriggio non si è quindi allenato e ha svolto solamente terapie. Ha continuato a lavorare a parte anche Andrea Belotti e neppure Simone Verdi ha potuto allenarsi con i compagni di squadra. Primo allenamento con la maglia del Torino per Denis Praet, che è rientrato dagli impegni con la propria nazionale.