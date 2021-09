L’allenamento del 13 settembre 2021 al Filadelfia: lavoro a parte per Izzo, Belotti, Zaza e Verdi. Operato Djidji al naso

Il Toro dopo la vittoria contro la Salernitana è tornato ad allenarsi, in vista della partita in programma venerdì sera contro il Sassuolo. I giocatori che ieri sono scesi in campo contro la squadra campana hanno svolto una seduta di scarico, mentre il resto della squadra ha svolto un programma tecnico. Sessione a parte per Belotti, che continua la sua riabilitazione e per Zaza che ha svolto un lavoro metabolico di ricondizionamento atletico. Domani per la squadra di Juric è in programma una seduta di allenamento al Filadelfia.