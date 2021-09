L’allenamento al Filadelfia di oggi del Torino in vista del match con il Sassuolo, che aprirà la quarta giornata di Serie A

Manca sempre meno al ritorno in campo del Torino, reduce dalla vittoria per 4-0 contro la Salernitana. Domani, i granata cercheranno di replicare con il Sassuolo di Dionisi, attualmente con un punto in più in classifica. Juric, per preparare al meglio la sfida che aprirà la quarta giornata di campionato ha diretto l’ultimo allenamento prima della rifinitura la Filadelfia. Come di consueto, la prima parte si è concentrata sull’analisi tattica di alcuni video. La squadra ha poi svolto una sessione di lavoro tecnica seguita da alcune esercitazioni. Domani è previsto l’annuncio dei convocati, seguito dalla partenza per il Mapei Stadium.