Questa mattina si è abbattuto su Torino un forte temporale, il vento ha messo a dura prova il sistema delle vele che circondano il Filadelfia

Sin dal giorno che sono state installate, le nuove vele fisse del Filadelfia hanno fatto discutere. E non solo i tifosi del Torino. Anche gli abitanti del quartiere, che hanno finestre o balconi che si affacciano proprio sullo stadio, hanno fatto più volte sentire la loro voce per quel muro di stoffa che toglie luce agli appartamenti e oscura il panorama. Dopo alcuni temporale estivi, è emerso sempre più anche il problema della sicurezza: un tema che è tornato a galla questa mattina dopo temporale, con tanto di forti raffiche di vento, che si è abbattuto sul capoluogo piemontese. Come si vede da alcuni video realizzati da chi abita di fronte al Filadelfia, il sistema delle vele fisse è stato messo a dura prova e c’è anche il rischio che alcune si stacchino: le vele dovrebbe essere fissate su tre lati, quello superiore e i due laterali, ma come si può vedere anche dalla foto, a causa del vento una delle vele che circonda l’impianto in via Filadelfia è ora attaccata solamente dalla parte superiore.