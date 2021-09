Il croato Pjaca ha svolto lavoro differenziato per un lieve affaticamento muscolare, Verdi con i compagni, ancora personalizzato per belotti, Zaza e Izzo

Si è fermato per un lieve affaticamento muscolare Marko Pjaca, decisivo al Mapei Stadium: per questo motivo il croato ha svolto lavoro differenziato. Terapie per Praet, il cui infortunio continua a essere monitorato, mentre Verdi è tornato in gruppo. Ancora tabelle personalizzate per Zaza, Izzo e Belotti.