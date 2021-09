Anche quest’oggi Marko Pjaca ha svolto un allenamento personalizzato. Non recupera nemmeno Armando Izzo in difesa

Le possibilità di vedere Marko Pjaca in campo contro la Lazio stanno pian piano diminuendo: il trequartista croato anche quest’oggi non si è allenato con i propri compagni di squadra ma ha svolto un programma differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Ivan Juric deciderà domani se convocarlo o no per la partita ma molto difficilmente il numero 11 scenderà in campo. Non ha ancora smaltito l’infortunio al polpaccio neppure Armando Izzo, che sta proseguendo con il suo lavoro differenziato, così come Andrea Belotti, Simone Zaza e Dennis Praet, i cui rispettivi tempi di recupero sono però più lughi.