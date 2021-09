L’allenamento di oggi al Filadelfia del Torino, in vista della Lazio: nessuna novità sul fronte infermeria per i granata

Prosegue la preparazione del Torino in vista del match infrasettimanale con la Lazio. I granata, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, sono pronti a replicare e per falro, vogliono arrivare pronti. Juric sta infatti ultimando gli ultimi dettagli. Nell’allenamento di oggi al Filadelfia, dopo la consueta analisi video, i suoi si sono concentrati sulla parte tecnica e su alcune esercitazioni. Sul fronte infermeria, Pjaca ancora a parte con del lavoro tecnico ed una parte aerobica. Ancora personalizzato per Zaza, Izzo e Belotti, mentre Praet ancora out. PEr domani è prevista la rifinitura con al comunicazione dei convocati.