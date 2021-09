Vento e pioggia dell’ultimo periodo avevano compromesso la tenuta delle vele al Filadelfia: in corso i lavori di riparazione

Un forte temporale, negli ultimi giorni, aveva compromesso le vele del Filadelfia, in particolare la nuova struttura pensata dal Torino per proteggere gli allenamenti di Juric. Ed è proprio sulle vele che questa mattina si sta lavorando per riparare i danni e ripristinare così quei teloni che il tecnico ha fortemente voluto per evitare che da fuori qualcuno possa “spiare” le sedute di lavoro.