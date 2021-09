Arriva una buona notizia dall’allenamento di questa mattina al Filadelfia: Izzo è tornato a lavorare con i compagni

“Come sta Izzo? Dovete chiederlo al dottore. Ha preso una botta al polpaccio tre settimane fa e non sta ancora bene”. Così Ivan Juric, un po’ sconsolato, aveva parlato delle condizioni del difensore alla vigilia della partita contro la Lazio: ora per l’allenatore del Torino è arrivata una buona notizia visto che il numero 5 ha smaltito la noia muscolare e questa mattina è tornato ad allenarsi con propri compagni. Hanno invece continuato a lavorare a parte Andrea Belotti e Simone Zaza. Solo terapie per Dennis Praet.