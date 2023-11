Il Presidente del Torino Urbano Cairo ha assistito all’allenamento di giovedì della prima squadra, in preparazione alla trasferta di Bologna

Ospite speciale nella giornata di giovedì al Filadelfia. Durante l’allenamento dei granata, infatti, si è presentato al centro di allenamento il Presidente del Torino Urbano Cairo, che ha voluto manifestare la propria vicinanza alla squadra in questo momento. Presenza importante, per evidenziare anche l’alto valore della sfida che i ragazzi di Juric affronteranno nella serata di lunedì contro il Bologna di Thiago Motta.

Il discorso alla squadra

Proprio per questo motivo, il Presidente ha parlato con il gruppo al completo in vista della trasferta emiliana, in modo da caricare l’ambiente. Non sono mancate anche le battute con il vicecapitano Buongiorno, che in settimana, dopo la grande partita giocata con la maglia della Nazionale contro l’Ucraina, aveva elogiato dichiarando: “Sono molto soddisfatto di Buongiorno. Ho guardato la partita con i miei figli ed eravamo molto orgogliosi dell’Italia, che ha fatto una cosa importante qualificandosi per gli Europei, e poi sicuramente per il nostro Alessandro che ha disputato una grande partita. E non era facile giocare 90 minuti in quel modo, avendo avuto l’ammonizione al 6′. Siamo tutti felici per lui: gli ho mandato un messaggio subito dopo la partita, mi ha risposto, abbiamo parlato ed era molto contento“. Una buona iniezione di fiducia per il difensore, che sempre più è l’anima dell’intera rosa, come dimostrato dallo stesso Cairo.

4 giorni alla partita

Manca sempre meno all’importante sfida tra Bologna e Torino, due squadre vicine in classifica ma lontane per ideali di gioco. I rossoblù hanno perso l’ultima partita contro la Fiorentina dopo esser rimasti imbattuti per 10 turni consecutivi, mentre i granata vengono da tre risultati utili di fila. Per la prima volta dopo una settimana e mezza, inoltre, Juric ha potuto lavorare con tutti gli elementi della rosa a disposizione. Dopo il ritorno in Italia dei nazionali europei, infatti, anche Sanabria oggi si è aggiunto al gruppo, con la possibilità di lavorare tre giorni con i compagni e strappare una maglia da titolare a Pellegri.