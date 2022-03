Il Filadelfia è sempre chiuso ai tifosi e anche il cortile non è accessibile: il Comitato difesa del Toro diffida la Fondazione

Da quando è stato ricostruito sono state pochissime le volte in cui il Filadelfia è stato aperto ai tifosi: qualche allenamento, le partite della Primavera e pochi altri eventi sono state le uniche occasioni per la gente del Toro di accedere nella propria “casa”. Con la Primavera sfrattata prima a Volpiano ora addirittura a Biella, di occasioni per i tifosi di accedere anche solo al cortile dell’impianto non ce ne sono più state (considerato anche che bisogna tornare indietro di più di due anni per l’ultimo allenamento a porte aperte, l’ultima volta c’era ancora Moreno Longo come allenatore). Per questo motivo il Comitato difesa del Toro ha ora inoltrato una lettera di diffida alla Fondazione Filadelfia chiedendo che il cortile sia aperto ai tifosi. La lettera è stata inviata anche al Comune di Torino e la Regione Piemonte: entrambe fanno parte della Fondazione Filadelfia.

Comitato difesa del Toro: la lettera di diffida alla Fondazione Filadelfia

Il COMITATO DIFESA DEL TORO,

associazione avente qual scopo sociale la difesa degli irrinunciabili valori granata e la tutela della leggendaria e secolare Storia del Toro e dei suoi riferimenti materiali ed immateriali, in persona del

proprio Presidente Mario Patrignani

PREMESSO

• che il contratto di locazione, sottoscritto in data 1 agosto 2017 tra il Torino F.C. e la Fondazione Filadelfia ed avente ad oggetto la locazione a questo primo dell’area a destinazione sportiva ivi già realizzata, non risulta estendersi e/o ricomprendere anche al c.d. CORTILE STORICO, ovvero l’area ricompresa tra le Tribune e la recinzione del campo di sx rispetto all’ingresso di via Filadelfia n.36;

• che lo stesso Presidente protempore del Torino F.C. Urbano Cairo, in sede di conferenza stampa seguita alla sua sottoscrizione del detto contratto di locazione, ebbe a precisare che: “Il Filadelfia è una grande casa e tantissima gente è già venuta a vederlo dal giorno della presentazione. E’ un momento di partecipazione della città. Il fatto che i bambini che non hanno visto il Grande Torino possono andare al Filadelfia è una cosa importante.”, con ciò espressamente palesando una propria volontà contrattuale escludente dalla locazione dell’impianto, rigorosamente riservato alla squadra, il detto CORTILE STORICO, dichiarato per l’appunto aperto e nella piena disponibilità dei tifosi granata;

• che in data 9 febbraio 2018, il Torino FC, in risposta alle pressoché unanimi rimostranze del mondo granata sulla non apertura al pubblico del detto CORTILE STORICO, nonostante le precise dichiarazioni rese il 1 agosto 2017 dal Presidente Urbano Cairo e su riportate, e per tacitare la crescente protesta dei tifosi, ebbe ad emettere il seguente Comunicato Stampa: “Il Torino Football

Club comunica che da domenica 11 febbraio e prima di ogni partita casalinga, il Cortile storico del Filadelfia resterà aperto al pubblico. Oltre a rappresentare un’ulteriore opportunità di aggregazione, l’apertura dei cancelli consentirà ai tifosi provenienti da fuori Torino di assaporare l’atmosfera del Fila, che da questa stagione è tornato a essere la sede degli allenamenti della prima squadra. Per gli appassionati che dunque domenica vorranno cogliere questa opportunità, porte aperte dalle 10.30 alle 14.30: poi tutti allo stadio per Toro-Udinese.”;

• che anche tale impegno di apertura del CORTILE STORICO, con possibilità di acceso al medesimo a favore dei tifosi granata e della popolazione torinese, seppur limitato alle sole domeniche con partite casalinghe del Torino F.C. e per un brevissimo termine temporale, fu totalmente disatteso dal Torino F.C., già a far data dalla settimana successiva alla sua emanazione;

• che lo Stadio Filadelfia risulta esser stato ricostruito ad opera della Fondazione Filadelflia, con utilizzo di ingenti somme di denaro pubblico provenienti dal Comune di Torino e dalla Regione

Piemonte, con il primo nel ruolo di finanziatore diretto e la seconda nel ruolo di garante e manlevatore di debito bancario, per un totale di utilizzo di denaro pubblico pari a circa l’87% della spesa complessiva;

• che la Fondazione Stadio Filadelfia fu costituita (art.28 Legge Regione Piemonte 12/2008) con il fine di procedere alla

“Ristrutturazione dell’impianto già Stadio Filadelfia di Torino via

Filadelfia n.36, nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino” (art.28 Legge Regione Piemonte 12/2008), con quindi ovvia conseguenza che, ogni chiusura o

previsione di chiusura del CORTILE STORICO, primario sito di rappresentazione della memoria storica e sportiva della Città di Torino, non può che ritenersi illegittimo e viziante eventuali accordi

prevedenti ciò (art.3 c.1 e art.3 bis c.1 6°cpv Statuto Fondazione Stadio Filadelfia);

• che la chiusura del CORTILE STORICO risulta in aperto contrasto con la ratio che ha portato il Legislatore regionale ad intervenire in più momenti, e con significativo impegno economico, per la salvaguardia della memoria storico sportiva della Città ed in incontrovertibile violazione delle normative dei deliberati di riferimento (L.Reg.Piemonte 12/2008 e Statuto Fondazione Stadio Filadelfia);

• che risultando quindi la chiusura operata dal Torino F.C. del CORTILE STORICO del Filadelfia, con conseguente lesione del diritto dei tifosi granata e della cittadinanza torinese ad accedervi, assolutamente illegittima e/o tutt’al più fondata su titolo viziato da nullità;

DIFFIDA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

la Fondazione Stadio Filadelfia, in persona del suo Presidente

protempore ed in uno con i membri tutti del CdA, ad immediatamente riappropriarsi, nelle forme e con i modi di legge, del CORTILE STORICO del Filadelfia, attualmente occupato sine titulo dal Torino F.C. ed illegittimamente chiuso al pubblico, rimettendolo nella disponibilità dei tifosi granata e della cittadinanza torinese, con una calendarizzazione di apertura congrua e sintonica con la ratio che portò il Comune di Torino e la Regione Piemonte ad investire nella costruzione/ricostruzione del

manufatto milioni di euro di denaro pubblico e con le normative e deliberati di riferimento (L.Reg.Piemonte 12/2008 e Statuto Fondazione Stadio Filadelfia).

Con avvertimento che, qualora entro gg.15 dalla data odierna, la Fondazione Stadio Filadelfia non abbia riottenuto dal Torino F.C. la piena disponibilità del Cortile Storico e/o non abbia acquisito

formale impegno del detto Torino F.C. ad aprirlo al pubblico nel rispetto del diritto ad accedervi dei tifosi granata e della cittadinanza torinese, senza che in ragione di ciò sia stata radicata azione giudiziaria nei confronti del predetto soggetto illegittimamente occupante l’area sine titulo e contra legem (L.Reg.Piemonte 12/2008), il Comitato Difesa del Toro incaricherà il proprio pool di legali affinché agiscano nei confronti della Fondazione Stadio Filadelfia e personalmente nei confronti del

Presidente e dei membri tutti del CdA del suo CdA, presentando un esposto/denuncia presso la Procura della Repubblica e depositando un ricorso alla competente Corte dei Conti.

Sempre il Comitato Difesa del Toro, in persona del proprio Presidente Mario Patrignani,

DIFFIDA INOLTRE

il Comune di Torino e la Regione Piemonte, in persona dei loro legali rappresentanti protempore e nel loro ruolo di soci e primari finanziatori della Fondazione Stadio Filadelfia e suoi controllori, ad

intervenire sulla medesima affinché venga riporta a legittimità e correttezza contrattuale l’attuale situazione di indebita occupazione del Cortile Storico del Filadelfia da parte del Torino F.C., con

conseguente lesione del diritto ad accedervi dei tifosi granata e della cittadinanza torinese ed in spregio alle normative ed ai deliberati di riferimento (L.Reg.Piemonte 12/2008 e Statuto

Fondazione Stadio Filadelfia).

Con informativa che, al caso contrario, il Comitato Difesa del Toro incaricherà il proprio pool di legali per il deposito di un ricorso nei confronti dei due citati enti, per culpa in vigilando, alla competente Corte dei Conti.

Per il Comitato Difesa del Toro

il Presidente Mario Patrignani