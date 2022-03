Il croato si allena con il resto della squadra. Lavoro differenziato per Djidji, Sanabria, Pobega e Pellegri

La chiusura della pausa per le nazionali invita l’ambiente granata a rientrare in fretta nella dimensione campionato. Ieri al Filadelfia, nella sessione pomeridiana di allenamento, si è avuto modo di visionare i rientranti dalle nazionali e i giocatori in infermeria. Sono infatti tornati in gruppo Belotti, Bersiha, Ricci e Warming. Si è allenato anche Josip Brekalo: a conferma della sua negatività al Covid, che in precedenza lo aveva costretto a saltare le amichevoli della sua Croazia per poi passare la quarantena a Zagabria. Seduta di scarico per Rodriguez, Vojvoda e Zima.

Terapie per Djidji e Sanabria

Per quanto riguarda invece il discorso infortunati, Djidji e Sanabria sono alle prese con le terapie, relative all’infortunio alla coscia per l’ivoriano e ai problemi fisici che interessano il paraguaiano. Lavoro differenziato per Pellegri, a causa del sovraccarico all’adduttore della coscia sinistra, e programma personalizzato per Pobega, volto al recupero del centrocampista alla luce dei dolori all’anca.