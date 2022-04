Per l’ex Samp la stagione sembrava definitivamente terminata, ma ritorna ottimismo per le ultime gare di campionato

Lunedì, dopo la vittoria di Salerno, al Filadelfia ha fatto capolino un volto conosciuto, quello di Dennis Praet. Il belga, protagonista di 2 reti e un assist in 17 presenze, non tocca il terreno di gioco dalla sconfitta di Udine del 6 febbraio. Sfortunati, i giorni seguenti e precedenti alla gara interna con il Venezia, in cui ha riportato la frattura del metatarso. L’esito degli esami aveva alimentato il pessimismo di Ivan Juric, il quale parlava di stagione finita. Un vero peccato per un giocatore che, partita dopo partita, stava aggiungendo qualche tassello in più nel feeling con i compagni e nel gioco disegnato dal tecnico. Era diventato fondamentale per il Torino.

Praet ci crede e il Toro lo aspetta

Non tutto sembra perduto, però. Praet, assieme allo staff medico del Toro – e dopo una prima fase di riabilitazione condotta in Belgio -, sta provando a portare a termine una rincorsa che fino a qualche settimana fa appariva fantascienza, per tornare in campo prima della fine della stagione. Difficile ora dire se ci riuscirà nel suo intento, ma sicuramente è una notizia che fa ben sperare in vista del finale di campionato e che racconta l’unione di intenti tra il gruppo e il giocatore, smanioso di indossare nuovamente gli scarpini nonostante la classifica del Toro non richiami ad alcun obiettivo tangibile.