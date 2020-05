Manca l'ok del CTS, Longo rimanda le convocazioni: allenamenti ancora volontari - Toro.it

Il Comitato tecnico-scientifico non ha ancora validato il documento del Ministro dello Sport: gli allenamenti di squadra non sono ancora possibili

Moreno Longo aveva convocato tutti al Filadelfia da quest’oggi, per riprendere gli allenamenti non più su base volontaria. Nella serata di ieri, però, è stato costretto a cambiare i propri programmi: il Comitato tecnico-scientifico non ha infatti ancora validato il documento del Ministero dello Sport e, per questo motivo, gli allenamenti di squadra non sono ancora possibili. I cancelli del Filadelfia questa mattina sono comunque tornati ad aprirsi e hanno accolto i giocatori granata che hanno deciso di proseguire la preparazione atletica individuale all’aperto, sotto l’attenta guida di Longo e del suo staff. Non appena arriverà l’ok del Comitato tecnico-scientifico Longo, così come gli altri allenatori, potrà allora convocare ufficialmente al Fila tutti i suoi calciatori e gli allenamenti non saranno quindi più su base volontario: novità sono attese nelle prossime ore.