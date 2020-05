Tutti al Fila ma distanziati: ora gli allenamenti non sono più facoltativi

Moreno Longo convoca tutti i suoi giocatori: gli allenamenti continuano a essere individuali e incentrati sulla condizione atletica che è da ritrovare

Un nuovo passo verso il ritorno alla normalità: è quello che il Torino compirà oggi al Filadelfia. Da questa settimana, infatti, gli allenamenti non saranno più volontari ma tutti i calciatori dovranno presentarsi al Tempio granata per lavorare agli ordini di Moreno Longo. E’ ancora presto per gli esercizi di tattica, gli schemi sui calci piazzati e le partitelle: Andrea Belotti e compagni proseguiranno il lavoro atletico individuale (restando distanziati gli uni dagli altri) per ritrovare la migliore condizione fisica.

Torino: allenamenti individuali in attesa del nuovo protocollo

Da oggi al Filadelfia ci sarà dunque chi come il Gallo è stato tra i più presenti anche negli la scorsa settimana, ma anche chi come Simone Verdi e Daniele Baselli hanno inizialmente preferito continuare ad allenarsi da casa, presentandosi comunque al centro di allenamento negli scorsi giorni. I calciatori granata non scenderanno in campo tutti insieme ma arriveranno scaglionati, a orari diversi (già concordati), in modo da poter allenarsi mantenendo sempre le distante di sicurezza. Moreno Longo e il suo staff coordineranno il lavoro di tutti, che sarà diverso tra calciatore e calciatore in base alle inevitabili differenze di condizione fisica.

Per il momento non verranno nemmeno utilizzati neanche gli spogliatoi del centro sportivo ma i vari giocatori, così come hanno fatto negli scorsi dieci giorni, arriveranno al Filadelfia già vestiti e pronti per l’allenamento. Gli allenamenti veri e propri di squadra, che rappresenteranno un altro passo verso la normalità, saranno possibili solamente dopo che il nuovo protocollo di ripresa sarà approvata.