Allenamento a porte aperte al Filadelfia, in 2.000 hanno risposto presente per sostenere la squadra nella rifinitura prima di Torino-Venezia

In 2.000 hanno risposto presente all’allenamento di questo pomeriggio a porte aperte al Filadelfia per sostenere la squadra nella rifinitura della vigilia di Torino-Venezia. Applausi per tutti i giocatori e anche per il tecnico, Paolo Vanoli, a cui è stato dedicato anche un coro prima della fine dell’allenamento. Non ha partecipato alla seduta di lavoro Samuele Ricci, che non sarà tra i calciatori convocati per la partita di domani per via del problema al ginocchio che lo ha costringerà a saltare anche la partita di domani.