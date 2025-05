L’attaccante francese era stato costretto a saltare le ultime due partite per un principio di pubalgia: contro i giallorossi ci sarà

Dall’infermeria sono arrivate buone notizie per Paolo Vanoli in vista della partita di domenica contro la Roma: Yann Karamoh sembra aver smaltito il problema che lo ha costretto a saltare le ultime due gare di campionato ed è tornato ad allenarsi regolamento con i propri compagni di squadra. Questo significa che domenica sera potrà essere a disposizione per la gara contro i giallorossi. Sarà poi Vanoli a decidere se concedere almeno uno spezzone di partita al suo numero 7.

Torino: la situazione infortunati

Quella contro la Roma per Karamoh potrebbe essere l’ultima partita in assoluto con la maglia del Torino: l’attaccante, lo ricordiamo, ha il contratto in scadenza e al momento il rinnovo non è ancora arrivato (nonostante alcuni colloqui nei mesi scorsi tra il suo entourage e la dirigente granata). Sono invece ancora in dubbio per la partita di domenica Eljif Elmas, Borna Sosa, Alieu Njie e Saul Coco: i primi tre sperano di riuscire a recuperare, per Coco si deciderà invece all’ultimo.