Primo approccio positivo: ecco il momento in cui il Torino entra in campo per allenarsi

Allo stadio Filadelfia primo allenamento a porte aperte per i tifosi. Sono in 1500 sugli spalti per assistere alla seduta mattutina. Per Baroni è la prima volta a contatto con la tiferai granata. Ecco il momento dell’ingresso in campo. Il video: