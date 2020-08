Torino, nessun altro caso Covid: tornano in gruppo i calciatori in isolamento

Nessun positivo al Covid tra i tre giocatori del Toro tenuti precauzionalmente in isolamento

Buone notizie dall’infermeria granata: tra i giocatori tenuti precauzionalmente in isolamento nei giorni scorsi dopo il nuovo caso Covid registrato in squadra, non sono stati identificati ulteriori contagi. I tre granata coinvolti, infatti, si sono sottoposti ad ulteriori accertamenti che fortunatamente hanno dato esito negativo. Da oggi, dunque, sono tornati ad allenarsi con il gruppo agli ordini di Giampaolo che ha diretto una doppia sessione di allenamento. Questa mattina, Belotti e compagni hanno lavorato prevalentemente sulla tattica mentre nel pomeriggio dopo il riscaldamento hanno svolto un lavoro sulla parte atletica ed esercitazioni a tema seguite da una sessione tecnico-tattica.