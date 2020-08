Toro, il programma di oggi: doppia seduta al Filadelfia

Il programma di allenamento di oggi del Torino di Giampaolo al Filadelfia, in vista della nuova stagione che comincerà a settembre

L’era Giampaolo è ufficialmente cominciata. Il tecnico, che ieri, dopo la conferenza di presentazione, ha svolto il primo allenamento alla guida del Toro, ha messo i suoi subito al lavoro. Non perde infatti tempo, con la stagione che ripartirà il 19 settembre e le tante cose da fare. La delusione della stagione conclusasi di recente deve fare da monito per il prossimo campionato, dove servirà un cambio di rotta. Il programma di oggi al Filadelfia, scelto come sede definitiva del ritiro pre-stagione al posto di Biella, prevede una doppia sessione. Al mattino, i granata saranno impegnati con dei test atletici. Il pomeriggio sarà invece incentrato su una seduta tecnico-tattica, come di consueto.