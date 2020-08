Torino, domani il raduno: Giampaolo parte dal Filadelfia - Toro.it

Alle 18 il primo allenamento di Marco Giampaolo al Filadelfia, a porte chiuse per le norme anti-contagio: comincia il nuovo corso del Torino

Il Torino di Giampaolo nascerà alle 18 del 19 agosto al Filadelfia. Sarà nuovo perché cambierà lo staff tecnico – l’allenatore di Giulianova lavorerà assieme ai suoi uomini di fiducia, che altrove vi abbiamo presentato -, ma vecchio perché di novità nell’organico ce ne saranno poche: nei fatti l’unico acquisto già portato a termine è quel Rodriguez arrivato dal Milan per 3 milioni più bonus. Lo svizzero dovrebbe prendere parte al primo allenamento in programma, appunto, domani alle 18. Sarà un raduno atipico, vissuto a porte chiuse per le norme anti-contagio che l’emergenza coronavirus rende necessarie.

Torino, il programma (fitto) del 19 agosto 2020

Il programma della giornata, così, si preannuncia fitto. Alle 14, nella consueta cornice della sala conferenze dello stadio “Grande Torino”, verrà presentato Giampaolo. Il quale poi, quattro ore dopo, guiderà il primo allenamento al Fila.