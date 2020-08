Filadelfia, Cairo e Beretta si fanno avanti per area relax e ristorazione

La Fondazione Filadelfia ha comunicato di aver ricevuto due offerte per il completamento di area relax e mensa nel lotto 2: una è di Beretta, l’altra del patron granata

Procede, seppur a rilento rispetto alle aspettative, il completamento dello Stadio Filadelfia. La Fondazione ha infatti pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, in cui specifica che sono state ricevute due offerte per la ristrutturazione degli spazi destinati all’area relax, zona uffici e e magazzini, che fanno parte del secondo lotto. A farsi carico, attraverso una sponsorizzazione, del completamento delle due aree che fanno parte del lotto 2, saranno il commendator Beretta – già sponsor storico del Torino – e il presidente Cairo. Secondo quanto trapela la cifra totale sarebbe di circa 600 mila euro. L’area ristorazione, sponsorizzata di Beretta, corrisponde a 400 mila euro, mentre saranno versati 200 mila euro per l’area relax, se la doppia offerta riceverà il sì della Fondazione.

Filadelfia, l’aggiunta delle aree non basta a completare il lotto

La situazione sembra ora essersi definitivamente sbloccata ma con l’aggiunta dell’area realx e dell’area ristorazione, il lotto due resta comunque incompleto: mancherebbero infatti ancora delle parti in programma per renderlo definitivo. C’è inoltre poi da pensare anche alla terza parte della struttura, che dovrà ospitare il museo e che per ora è ancora in stand by. Con un passo alla volta si può arrivare però al risultato finale e quello compiuto da Cairo e Beretta è il primo di una lunga serie.