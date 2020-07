Torino: infortunio alla spalla per Singo, recupera Izzo - Toro.it

Singo ha erminato prima del previsto l’allenamento a causa di una lussazione alla spalla sinistra: in programma degli esami per il difensore

Contro il Bologna Wilfred Singo non avrà la possibilità di aumentare il proprio bottino di presenze in serie A. Il difensore ivoriano, nell’allenamento di questo pomeriggio, ha infatti riportato una lussazione scapolo-omerale anteriore della spalla sinistra. Nelle prossime ore il calciatore classe 2000 si sottoporrà a degli esami strumentali. In vista della partita del Dall’Ara, Moreno Longo ha però recuperato Armando Izzo, assente contro la Roma.