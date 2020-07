Toro, il programma dell'allenamento del 31 luglio 2020 al Filadelfia

Il programma di allenamento al Filadelfia / Sessione pomeridiana per il Toro di Longo in vista dell’ultima di campionato contro il Bologna

Il campionato è giunto ufficialmente al termine: il Toro affronterà domenica il Bologna in trasferta chiudendo la sua stagione contro la squadra del suo ex tecnico Sinisa Mihajlovic. Longo vuole chiudere in bellezza cercando un’ultima vittoria con la maglia granata prima di pensare anche al suo futuro e per farlo riunirà questo pomeriggio la sua squadra sul campo del Filadelfia. Per Belotti e compagni è infatti in programma una seduta di allenamento tecnico-tattica per mettere a punto tutti gli ultimi dettagli in vista del match contro il Felsinei.