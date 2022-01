Grave infortunio per Mohamed Fares in allenamento: si valuta l’operazione al ginocchio destro ma il suo campionato è finito

Il campionato di Mohamed Fares è già finito, il terzino ha subito un grave infortunio in allenamento al ginocchio destro: lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Il terzino si sottoporrà ora una visita di consulenza ortopedica e con ogni probabilità dovrà essere operato: i tempi di recupero saranno comunque molto lunghi (5 o 6 mesi). L’infortunio non è allo stesso ginocchio operato ai tempi della Spal: nell’estate del 2019 subì sempre un grave infortunio al legamento crociato ma in quel caso del ginocchio sinistro.

Infortunio Fares: era appena arrivato al Torino

L’avventura al Torino di Fares non poteva iniziare nel modo peggiore: ricordiamo che il terzino era arrivato pochi giorni fa in prestito dalla Lazio (la società granata ha un’opzione per il riscatto del cartellino del giocatore) dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia del Genoa. Il suo esordio con la maglia del Toro in questa stagione per non avverrà.