Le informazioni utili sulla mostra per celebrare il quinto anniversario dell’inaugurazione del nuovo Filadelfia

Si terrà mercoledì 25 maggio, la mostra per celebrare il quinto anniversario dall’inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia, ricostruito nel 2017. L’evento riporterà in scena la mostra organizzata nel 2016 dalle Biblioteche Civiche Torinesi, adeguatamente rivista dopo la rinascita dell’impianto. A impreziosire la mostra, alla quale ha collaborato anche il Torino, ci saranno il piatto donato dal Benfica prima della gara del 3 maggio 1949 e le Coppe degli scudetti del Grande Torino, esposti l’ultima volta nel 2006 per il centenario. L’evento inizierà alle ore 10:30 nel cortile del Filadelfia, con una cerimonia per le autorità, cui seguirà l’apertura al pubblico. La mostra sarà visitabile fino alle 19. Tifosi e cittadini potranno visitare l’allestimento fino alle ore 19.