Approfittando dell’assenza della squadra di Juric, al Filadelfia si stanno effettuando test con le nuove vele

Le vele installate un anno fa per proteggere il Filadelfia da sguardi indiscreti, che hanno fatto tanto discutere sia i tifosi che i residenti dei palazzi intorno allo stadio, entro il 12 agosto dovranno essere smantellate. Il sistema antivenduta che circonda il campo principale non sarà però eliminato e in questi giorni, in cui il Torino si sta allenando in Austria, al Filadelfia si stanno svolgendo i test per le nuove vele: a differenza di quelle precedenti, ridotte a brandelli dal vento, non saranno fisse ma potranno essere arrotolate in base alle esigenze. Come si vede nella prima in basso a sinistra nella foto, le nuove vele che in questi giorni si stanno provando sono differenti da quelle installate quando il nuovo Filadelfia è stato inaugurato, che erano sempre arrotolabili ma che ben presto sono diventate inutilizzabili sempre a causa del vento.